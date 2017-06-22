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22 июня 2017, 11:10 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Хоссу: Новые правила Кубка мира по плаванию деструктивны и лицемерны

Трёхкратная олимпийская чемпионка венгерская пловчиха Катинка Хоссу выразила недовольство решением Международной федерации водных видов спорта ограничить количество стартов для участников Кубка мира.

Трёхкратная олимпийская чемпионка венгерская пловчиха <span class=error>Катинка</span> <span class=error>Хоссу</span> выразила недовольство решением Международной федерации водных видов спорта ограничить количество стартов для участников Кубка мира. Увеличить
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«У Кубка мира огромный потенциал, однако новые правила деструктивны и лицемерны. Они ставят под угрозу будущее нашего вида спорта.

Будет ли НБА ограничивать одну из своих главных звёзд Леброна Джеймса перед его восьмым финалом в следующем году? Станет ли ATP напоминать Надалю и Федереру, что их время прошло? — написала Хоссу на своей странице в «Фейсбуке».
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