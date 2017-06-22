Хоссу: Новые правила Кубка мира по плаванию деструктивны и лицемерны

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«У Кубка мира огромный потенциал, однако новые правила деструктивны и лицемерны. Они ставят под угрозу будущее нашего вида спорта.

Будет ли НБА ограничивать одну из своих главных звёзд Леброна Джеймса перед его восьмым финалом в следующем году? Станет ли ATP напоминать Надалю и Федереру, что их время прошло? — написала Хоссу на своей странице в «Фейсбуке».