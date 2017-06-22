Хоссу: Новые правила Кубка мира по плаванию деструктивны и лицемерны
Трёхкратная олимпийская чемпионка венгерская пловчиха Катинка Хоссу выразила недовольство решением Международной федерации водных видов спорта ограничить количество стартов для участников Кубка мира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«У Кубка мира огромный потенциал, однако новые правила деструктивны и лицемерны. Они ставят под угрозу будущее нашего вида спорта.
Будет ли НБА ограничивать одну из своих главных звёзд Леброна Джеймса перед его восьмым финалом в следующем году? Станет ли ATP напоминать Надалю и Федереру, что их время прошло? — написала Хоссу на своей странице в «Фейсбуке».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter