Федерацию плавания Пермского края возглавил Алексей Аверьянов

Сегодня на конференции Федерации плавания Пермского края (ФППК) её члены избрали новым президентом этой общественной организации Алексея Аверьянова. Он является директором филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Перми. Михаил Маркин, возглавлявший Федерацию последние восемь лет, покинул пост в связи с переездом в Москву.

«Хотел бы поблагодарить Михаила Маркина за большой вклад в развитие федерации. Он очень помог нам в нашем восхождении, в понимании того, что мы можем спокойно достигать высоких результатов. Несмотря на те условия, в которых некоторым тренерам приходится работать до сих пор, мы каждый год получаем и мастеров спорта, и кандидатов в мастера, у нас появляются члены юношеской сборной России, которые потом переходят в основную сборную команду», — сказал вице-президент «Федерации плавания Пермского края» Владимир Сельков.

Нового президента федерации выбрали на конференции. На ней присутствовали именитые тренеры спортивных школ по плаванию Пермского края, ветераны плавания, представители бассейнов. Кандидатуру Алексея Аверьянова поддержало большинство.

«Спортивные достижения пермских пловцов достойны гордости. Тренерский состав хорошо справляется со своими обязанностями. Мои же задачи на ближайший период связаны с организационными моментами: помочь федерации сохранить финансирование и календарь спортивных мероприятий, наладить взаимодействие с органами власти, восстановить информационную работу», — рассказал президент «Федерации плавания Пермского края» Алексей Аверьянов.