Ефимова заняла второе место в общем зачёте «Маре Нострум», Николаев — шестое
Во Франции завершилась серия турниров по плаванию «Маре Нострум».
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В общем зачёте трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла второе место. Победу одержала шведка Сара Сьострём. В мужских соревнованиях первенствовал южноафриканец Камерон ван дер Бург. Россиянин Андрей Николаев стал шестым.
Плавание. «Маре Нострум». Общий зачёт. Женщины
1. Сара Сьострём (Швеция) — 2957 очков.
2. Юлия Ефимова (Россия) — 2892.
3. Эмили Сибом (Австралия) — 2839.
Мужчины
1. Камерон ван дер Бург (ЮАР) — 2807.
2. Фелипе Лима (Бразилия) — 2737.
3. Митчелл Ларкин (Австралия) — 2657…
6. Андрей Николаев (Россия) — 2635.
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