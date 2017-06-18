Антон Чупков проплыл 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» с рекордом России

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Россиянин показал время 2 минуты 7,46 секунды. Вторым и третьим стали японец Ясухиро Косэки (2.10,94) и швед Эрик Перссон (2.11,47). Свое предыдущее достижение Чупков установил на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (2.07,70).

У женщин на данной дистанции лучшее время показала россиянка Юлия Ефимова (2.20,15). Второй стала Тейлор Маккеон из Австралии (2.24,41), третьей — британка Хлое Таттон (2.24,42).

Вероника Попова стала второй на 400-метровке вольным стилем (4.07,17). Победила венгерка Айна Кешели (4.06,42), третьей стала британка Холли Хибботт (4.09,71).

Дарья Устинова заняла третье место на 100-метровке на спине (1.00,55). Лучшей стала австралийка Эмили Сибом (59,57), второй — канадка Тейлор Рак (1.00,46).