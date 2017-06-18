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18 июня 2017, 20:54 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова победила в плавании на 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Кане

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» по плаванию, который проходит во французском Кане.

Российская спортсменка показала результат 2 минуты 2015 секунды. Увеличить
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Российская спортсменка показала результат 2 минуты 20,15 секунды. Второе место заняла австралийка Тейлор Маккеон (04,26 секунды отставания), третьей стала британка Хлоя Туттон (+04,27).

Также в воскресенье золото завоевал россиянин Антон Чупков на аналогичной дистанции у мужчин. Вероника Попова стала второй на 400 метров вольным стилем, уступив венгерке Айне Кешей. Дарья Устинова финишировала третьей на стометровке на спине, проиграв австралийке Эмили Сибом и канадке Рак Тейлор.

Соревнования завершатся в воскресенье.
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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе турнира «Маре Нострум» по плаванию, который проходит во Франции. Спортсменка показала результат 1 минута 4,82 секунды, что является ее личным рекордом.
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