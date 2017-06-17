Ефимова установила личный рекорд на дистанции 100 м брассом на турнире во Франции

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Второе место заняла шведка Дженни Йоханссон (1.06,79), третьей финишировала австралийка Джессика Хансен (1.07,06).

Результат, показанный Ефимовой, стал лучшим результатом сезона в мире, рекордом турнира «Маре Нострум», рекордом России и третьим временем за всю историю. Быстрее плыли только литовка Рута Мейлутите (1.04,35) и американка Джессика Харди (1.04,45).

Кроме того, в субботу две золотые медали турнира завоевал россиянин Александр Красных, победивший на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Еще одна победа на счету Антона Чупкова, быстрее всех преодолевшего дистанцию 100 м брассом. Дарья Устинова на дистанции 200 м на спине стала второй.

Соревнования завершатся 18 июня.