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17 июня 2017, 22:08 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова установила личный рекорд на дистанции 100 м брассом на турнире во Франции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе турнира «Маре Нострум» по плаванию, который проходит во Франции. Спортсменка показала результат 1 минута 4,82 секунды, что является ее личным рекордом.

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Второе место заняла шведка Дженни Йоханссон (1.06,79), третьей финишировала австралийка Джессика Хансен (1.07,06).

Результат, показанный Ефимовой, стал лучшим результатом сезона в мире, рекордом турнира «Маре Нострум», рекордом России и третьим временем за всю историю. Быстрее плыли только литовка Рута Мейлутите (1.04,35) и американка Джессика Харди (1.04,45).

Кроме того, в субботу две золотые медали турнира завоевал россиянин Александр Красных, победивший на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Еще одна победа на счету Антона Чупкова, быстрее всех преодолевшего дистанцию 100 м брассом. Дарья Устинова на дистанции 200 м на спине стала второй.

Соревнования завершатся 18 июня.
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