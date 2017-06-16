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16 июня 2017, 23:30 | Водные: Плавание | Советский спорт

Фелпс будет плавать наперегонки с акулой

Знаменитый американский пловец Майкл Фелпс примет участие в заплыве наперегонки с акулой. Этот заплыв будет транслироваться на телеканале Discovery.

«Я смогу сделать то, о чем всегда мечтал. Я спущусь в клетку к большой белой акуле», — написал Фелпс в своем Instagram. Отметим, что на канале выходит программа «Неделя акул».

31-летний Майкл Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира. Абсолютный рекордсмен по количеству наград (28) в истории Олимпиад.
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Новости Плавания

Майкл Фелпс признался, что проблемы с психикой доводили его до отчаяния

Майкл Фелпс признался, что проблемы с психикой доводили его до отчаяния

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс признался, что с подросткового возраста до недавних пор у него были проблемы с психикой, которые в свое время даже довели его до отчаяния. Это его откровение содержится в сообщении для печати, посвященном вхождению его в состав совета директоров австралийской компании Medibio, разрабатывающей методы диагностики депрессии, хронического стресса и других психических расстройств.
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