Майкл Фелпс признался, что проблемы с психикой доводили его до отчаяния
ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс признался, что с подросткового возраста до недавних пор у него были проблемы с психикой, которые в свое время даже довели его до отчаяния. Это его откровение содержится в сообщении для печати, посвященном вхождению его в состав совета директоров австралийской компании Medibio, разрабатывающей методы диагностики депрессии, хронического стресса и других психических расстройств.
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«Я лично страдал от вызовов в сфере психического здоровья с подросткового возраста и далее, — констатировал 31-летний бывший спортсмен. — И лишь совсем недавно, после того, как достиг грани отчаяния, я получил необходимые мне понимание, лечение и поддержку».
По словам Фелпса, это «по настоящему изменило (его) жизнь». И теперь он хочет «помочь другим людям, сталкивающимся с такими же вызовами», чтобы ответ на них стал для этих людей «проще и понятнее».
Чем конкретно он будет заниматься, в
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