Майкл Фелпс признался, что проблемы с психикой доводили его до отчаяния

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Согласно пресс-релизу, Фелпс лично прошел проверку с помощью методов диагностики компании и «на себе испытал» их действенность. Подтверждая это, именитый спортсмен отметил, что, на его взгляд, психическому состоянию атлетов, в отличие от их физических кондиций, не уделяется должного внимания.

«Я лично страдал от вызовов в сфере психического здоровья с подросткового возраста и далее, — констатировал 31-летний бывший спортсмен. — И лишь совсем недавно, после того, как достиг грани отчаяния, я получил необходимые мне понимание, лечение и поддержку».

По словам Фелпса, это «по настоящему изменило (его) жизнь». И теперь он хочет «помочь другим людям, сталкивающимся с такими же вызовами», чтобы ответ на них стал для этих людей «проще и понятнее».

Чем конкретно он будет заниматься, в пресс-релизе не уточняется. Но руководитель Medibio Джек Косентино, приветствуя его решение войти в состав корпоративного руководства, выразил уверенность, что компании будет полезен не только опыт Фелпса, но и его всемирная известность. В документе упоминаются благотворительные и общественные проекты с участием Фелпса, включая тот факт, что в нынешнем году он является почетным председателем оргкомитета национального дня психического здоровья в США.