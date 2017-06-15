Юлия Ефимова: После той Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно!
Обозреватель «Советского спорта» встретился с Юлией Ефимовой, которая на этапе «Маре Нострум» в Барселоне одержала три победы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вот так ты приезжаешь в отпуск, и оказывается, что в 20 минутах от тебя выступает Юлия Ефимова. Да как!
50 м брасс — 30,32.
100 м брасс — 1.05,66.
200 м брасс — 2.19,83.
Юле принадлежат лучшие результаты сезона в мире. Это очень здорово за месяц до старта чемпионата мира, который пройдет в Будапеште. Конечно, я рванул в плавательный клуб района
«МЕЧТАЮ СДЕЛАТЬ ХЕТ-ТРИК».
— Юля, а вы знаете, что ни одна девушка в истории на одном чемпионате мира не выигрывала разом все три дистанции — 50, 100 и 200 м брассом?
— Да, у меня уже давно есть такая мечта, — улыбнулась Ефимова.
…Надо заметить, что только Юлия побеждала во всех упомянутых финалах, но в разные годы.
50 м брасс — золото Рима-2009 и Барселоны-2013.
100 м брасс — золото Казани-2015.
200 м брасс — золото Барселоны-2013.
Как бы теперь свести все воедино в Будапеште?
— У меня это почти получилось здесь же, в Барселоне четыре года назад, но тогда я стала второй на стометровке, — Ефимова вспоминает тот эпохальный заплыв с Рутой Мейлутите (1.04,42), которая показала отличное время, хотя и Юля выступила здорово (1.05,02). Но Мейлутите уже в полуфинале побила мировой рекорд (1.04,35), и ее трудно было остановить.
— Для того, чтобы сделать такой
— Это правда. Вообще я всегда была спринтером. Но в результате упорных тренировок наработали 200 м. Выручают хорошая тактика и техника, а также умение переключаться с длинной на короткую дистанцию. Это очень помогает на финише.
Но тяжело, согласна. Вот на чемпионате мира ты сначала плывешь полтинник, а на следующий день — двухсотметровку. А ведь нужно переключиться! Это абсолютно другая техника, темп. Да и обратно переходить трудно, потому что ты хочешь раскатиться по привычке, но нужно выдержать очень жесткий темп. Выдать такой старт, чтобы все было идеально.
— А есть конкретная дистанция, на которую вы ставите? Тот же полтинник не входит в программу Олимпиад.
— 50 м — это фортуна. Тем более у меня не очень удачный старт. Все пытаемся его натренировать, но пока не очень получается. Но в основном у меня всегда больше шло 200 м.
«В ДЕТСТВЕ ПОДТЯНУЛАСЬ 42 РАЗА».
— Правда, что вы в детстве установили рекорд города, подтянувшись 42 раза на перекладине?
— Да, было такое… Папа себя корит за то, что тогда не поставил мне технику кроля. Я была очень маленькая, но сильная. Плавала на одних руках, без всякой техники. Это был силовой кроль.
А потом подросла, прибавила в весе. И тянуть стало себя тяжело. Да и в тренажерном зале пошла другая работа. Вот поэтому, когда я плаваю комплексом, у меня больше проседает кроль.
— Сколько раз вы сейчас можете подтянуться?
— Не знаю, я это делаю редко. Но десять раз — стабильно.
— Вас не пугает, что именно сейчас, на проходных этапах «Маре Нострум» вы показываете лучшие результаты сезона в мире на всех трех дистанциях брассом? Не слишком ли рано выстреливаете?
— Меня наоборот это радует. Причем я выступаю абсолютно под нагрузкой!
Мы три недели очень жестко пахали! Прям с ума сходили. Не было выходных, ничего. По два занятия в день, потому что тренер приехал на недолгое время. Хотелось побольше с ним поработать, вот и длилось это с утра до вечера.
Когда он уехал, ребята из нашей команды перестали делать зал, потому что они на чемпионат мира не едут, и у них сейчас — основные старты. А я работала в тренажерке до последнего. Загружала себя штангой. И показать в Монако и Барселоне такое время, после дороги и изнурительных тренировок — это очень радует.
При этом понимаю, что есть еще резерв. Если разгружусь, то вообще полечу!
— Какое у вас было самое убийственное упражнение?
— В зале есть такой суперсет, когда ты делаешь шесть упражнений очень быстро и без остановки. На это дается 20 минут, всего 30 секунд отдыха. И так по кругу — это просто ад!
А в бассейне мы очень много плавали полтинники в ластах, в режиме 35 секунд. Я прохожу 50 м в лучшем случае за 26. В среднем на отдых — секунд по пять. И если
«НАДО БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
— Как вы съездили на «Маре Нострум» в Монако? Встречались с князем Альбером?
— Вы знаете, я не выступала на «Маре Нострум» с 2010 года. Последний раз было перед тем, как я уезжала в Америку. Летать оттуда была далеко, да и там свои старты проходили.
Сейчас для меня все вокруг —
…Что я заметил в Барселоне, когда Юлия Ефимова выходила на старт, то ее представляли как спортсменку не от Российской федерации плавания, а от Efimova Team. По регламенту можно заявляться на такие турниры не только странам, но и отдельным клубам.
— Какое это чувство, Юля?
— Сначала это было непривычно. Я вообще боялась рассмеяться. Но прикольно, что у нас многое получается. Мы потихоньку движемся вперед, популяризируем плавание. Может, к нам иностранные пловцы тоже присоединятся. Вот у испанок есть хорошие
Радует, что ребята из нашей команды улучшают свои результаты. Но нужно время — когда ты переходишь к другому специалисту, бывает тяжелый переходный момент. Стабильность появится не сразу. Но мы идем к своей цели.
— Как у вас изменилась жизнь, когда вы снялись в рекламе, которую массово крутят по всем телеканалам?
— Да никак не изменилась! Популярность обрушилась после Олимпиады в Рио. Вот тогда начали везде узнавать. Теперь жизнь стала поспокойнее.
— Чего вы ждете на чемпионате мира в Будапеште? Не будет ли такой же враждебной атмосферы, как в Рио?
— Более чем уверена, что не будет. Сейчас совершенно другое общение. Да, еще встречаются люди, которые смотрят искоса. Но это их проблемы. И они сами себе усложняют жизнь.
А я сейчас чувствую себя хорошо, вокруг меня команда. Можно так сказать, что мой мир. Близкие люди меня поддерживают, любят.
Вообще после Олимпиады мне ничего не страшно. И главное — be happy. Когда ты счастлива, у тебя получается все.
«БОЛЕЛА ЗА “ПИНГВИНЗ” В ФИНАЛЕ КУБКА СТЭНЛИ»
— Вы рады тому, что наших легкоатлетов начали по одному допускать к соревнованиям?
— Да, я слышала об этом. Отличная новость! Еще надеюсь, что наших паралимпийцев тоже допустят. Верю, что
— Вы следили за финалом Кубка Стэнли?
— Матчи не смотрела, но за результатами следила. За кого болела? Конечно, за «Пингвинз». Там ведь Евгений Малкин выступает, второй год подряд взял Кубок Стэнли.
Мне интересно, и «Питтсбург» очень хорошо играет. Когда я жила в Америке, то больше следила за НХЛ. Все ребята смотрели хоккей, и я тоже приходила поболеть. Да и время совпадало. А в Европе еще свои соревнования проходят. Но в новостях читала о том, что происходит в финале.
Павел Лысенков
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter