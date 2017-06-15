Юлия Ефимова: После той Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вот так ты приезжаешь в отпуск, и оказывается, что в 20 минутах от тебя выступает Юлия Ефимова. Да как!

50 м брасс — 30,32.

100 м брасс — 1.05,66.

200 м брасс — 2.19,83.

Юле принадлежат лучшие результаты сезона в мире. Это очень здорово за месяц до старта чемпионата мира, который пройдет в Будапеште. Конечно, я рванул в плавательный клуб района Сант-Андреу, где проходили соревнования.

«МЕЧТАЮ СДЕЛАТЬ ХЕТ-ТРИК».

— Юля, а вы знаете, что ни одна девушка в истории на одном чемпионате мира не выигрывала разом все три дистанции — 50, 100 и 200 м брассом?

— Да, у меня уже давно есть такая мечта, — улыбнулась Ефимова.

…Надо заметить, что только Юлия побеждала во всех упомянутых финалах, но в разные годы.

50 м брасс — золото Рима-2009 и Барселоны-2013.

100 м брасс — золото Казани-2015.

200 м брасс — золото Барселоны-2013.

Как бы теперь свести все воедино в Будапеште?

— У меня это почти получилось здесь же, в Барселоне четыре года назад, но тогда я стала второй на стометровке, — Ефимова вспоминает тот эпохальный заплыв с Рутой Мейлутите (1.04,42), которая показала отличное время, хотя и Юля выступила здорово (1.05,02). Но Мейлутите уже в полуфинале побила мировой рекорд (1.04,35), и ее трудно было остановить.

— Для того, чтобы сделать такой хет-трик, нужно быть выдающимся универсалом. 200 м — тяжелая работа, 50 м — реакция, взрыв.

— Это правда. Вообще я всегда была спринтером. Но в результате упорных тренировок наработали 200 м. Выручают хорошая тактика и техника, а также умение переключаться с длинной на короткую дистанцию. Это очень помогает на финише.

Но тяжело, согласна. Вот на чемпионате мира ты сначала плывешь полтинник, а на следующий день — двухсотметровку. А ведь нужно переключиться! Это абсолютно другая техника, темп. Да и обратно переходить трудно, потому что ты хочешь раскатиться по привычке, но нужно выдержать очень жесткий темп. Выдать такой старт, чтобы все было идеально.

— А есть конкретная дистанция, на которую вы ставите? Тот же полтинник не входит в программу Олимпиад.

— 50 м — это фортуна. Тем более у меня не очень удачный старт. Все пытаемся его натренировать, но пока не очень получается. Но в основном у меня всегда больше шло 200 м.

«В ДЕТСТВЕ ПОДТЯНУЛАСЬ 42 РАЗА».

— Правда, что вы в детстве установили рекорд города, подтянувшись 42 раза на перекладине?

— Да, было такое… Папа себя корит за то, что тогда не поставил мне технику кроля. Я была очень маленькая, но сильная. Плавала на одних руках, без всякой техники. Это был силовой кроль.

А потом подросла, прибавила в весе. И тянуть стало себя тяжело. Да и в тренажерном зале пошла другая работа. Вот поэтому, когда я плаваю комплексом, у меня больше проседает кроль.

— Сколько раз вы сейчас можете подтянуться?

— Не знаю, я это делаю редко. Но десять раз — стабильно.

— Вас не пугает, что именно сейчас, на проходных этапах «Маре Нострум» вы показываете лучшие результаты сезона в мире на всех трех дистанциях брассом? Не слишком ли рано выстреливаете?

— Меня наоборот это радует. Причем я выступаю абсолютно под нагрузкой!

Цитата До последнего дня много работала в зале. До этого занималась с американским тренером по физподготовке, который специально приезжал на сбор нашей команды на Кипре. А еще был физиотерапевт.

Мы три недели очень жестко пахали! Прям с ума сходили. Не было выходных, ничего. По два занятия в день, потому что тренер приехал на недолгое время. Хотелось побольше с ним поработать, вот и длилось это с утра до вечера.

Когда он уехал, ребята из нашей команды перестали делать зал, потому что они на чемпионат мира не едут, и у них сейчас — основные старты. А я работала в тренажерке до последнего. Загружала себя штангой. И показать в Монако и Барселоне такое время, после дороги и изнурительных тренировок — это очень радует.

При этом понимаю, что есть еще резерв. Если разгружусь, то вообще полечу!

— Какое у вас было самое убийственное упражнение?

— В зале есть такой суперсет, когда ты делаешь шесть упражнений очень быстро и без остановки. На это дается 20 минут, всего 30 секунд отдыха. И так по кругу — это просто ад!

А в бассейне мы очень много плавали полтинники в ластах, в режиме 35 секунд. Я прохожу 50 м в лучшем случае за 26. В среднем на отдых — секунд по пять. И если часто-часто делать их по кругу, и потом пройти 200 м комплексом… В общем, я его не доплыла. Шатаясь, пошла в туалет и оставила там свой завтрак.

«НАДО БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»

— Как вы съездили на «Маре Нострум» в Монако? Встречались с князем Альбером?

— Вы знаете, я не выступала на «Маре Нострум» с 2010 года. Последний раз было перед тем, как я уезжала в Америку. Летать оттуда была далеко, да и там свои старты проходили.

Сейчас для меня все вокруг — что-то забытое, но очень приятное. Монако, Барселона, Кане-ан-Руссийон, потом будет чемпионат Франции в Шартре. С князем пообщалась немного, сфотографировались на приеме. Плюс он меня поздравил, выходил на награждение.

…Что я заметил в Барселоне, когда Юлия Ефимова выходила на старт, то ее представляли как спортсменку не от Российской федерации плавания, а от Efimova Team. По регламенту можно заявляться на такие турниры не только странам, но и отдельным клубам.

— Какое это чувство, Юля?

— Сначала это было непривычно. Я вообще боялась рассмеяться. Но прикольно, что у нас многое получается. Мы потихоньку движемся вперед, популяризируем плавание. Может, к нам иностранные пловцы тоже присоединятся. Вот у испанок есть хорошие девочки-брассистки.

Радует, что ребята из нашей команды улучшают свои результаты. Но нужно время — когда ты переходишь к другому специалисту, бывает тяжелый переходный момент. Стабильность появится не сразу. Но мы идем к своей цели.

— Как у вас изменилась жизнь, когда вы снялись в рекламе, которую массово крутят по всем телеканалам?

— Да никак не изменилась! Популярность обрушилась после Олимпиады в Рио. Вот тогда начали везде узнавать. Теперь жизнь стала поспокойнее.

— Чего вы ждете на чемпионате мира в Будапеште? Не будет ли такой же враждебной атмосферы, как в Рио?

— Более чем уверена, что не будет. Сейчас совершенно другое общение. Да, еще встречаются люди, которые смотрят искоса. Но это их проблемы. И они сами себе усложняют жизнь.

А я сейчас чувствую себя хорошо, вокруг меня команда. Можно так сказать, что мой мир. Близкие люди меня поддерживают, любят.

Вообще после Олимпиады мне ничего не страшно. И главное — be happy. Когда ты счастлива, у тебя получается все.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 12.06.2017, 3:00 0:2 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

«БОЛЕЛА ЗА “ПИНГВИНЗ” В ФИНАЛЕ КУБКА СТЭНЛИ»

— Вы рады тому, что наших легкоатлетов начали по одному допускать к соревнованиям?

— Да, я слышала об этом. Отличная новость! Еще надеюсь, что наших паралимпийцев тоже допустят. Верю, что все-таки кто-нибудь этим займется.

— Вы следили за финалом Кубка Стэнли?

— Матчи не смотрела, но за результатами следила. За кого болела? Конечно, за «Пингвинз». Там ведь Евгений Малкин выступает, второй год подряд взял Кубок Стэнли.

Мне интересно, и «Питтсбург» очень хорошо играет. Когда я жила в Америке, то больше следила за НХЛ. Все ребята смотрели хоккей, и я тоже приходила поболеть. Да и время совпадало. А в Европе еще свои соревнования проходят. Но в новостях читала о том, что происходит в финале.

Павел Лысенков