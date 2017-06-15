В белорусском плавании появились вундеркинды

Однако в любом деле есть исключения. И иногда взрослые рекорды бессильно падают перед, казалось бы, совсем еще детьми. Но дети эти — особенные, про таких принято говорить, что они богом в макушку поцелованные. В последнее время на спортивной карте Беларуси отмечены сразу две яркие точки подрастающих вундеркиндов: Тимур Сушко и Анастасия Шкурдай. Им обоим по 14 лет, и оба мечтают стать олимпийскими чемпионами по плаванию.

Тимур Сушко: равнение на Фелпса

О Тимуре у нас в стране говорят не первый год, он раздал много интервью и был героем не одной телепрограммы. Однако в преломлении на спорт свои амбиции этот талантливейший парень обозначил относительно недавно. Сушко — мальчик-вундеркинд. В 1,8 года он бегло читал, в 5,5 — поступил в первый класс и почти сразу же перешел во второй. Из пятого бодро шагнул сразу в седьмой, а затем перешел на индивидуальное обучение и летом 2015 года в 12 лет окончил жодинскую школу. Дальше — больше: поступил в медицинский университет и поставил перед собой цель стать успешным нейрохирургом. Однако после первого курса, посоветовавшись с родителями, Тимур взял академический отпуск, чтобы сосредоточиться на спорте. Ведь помимо успехов в учебе, Сушко имеет весьма неплохие перспективы в плавании и хочет в 2020 году завоевать олимпийское золото в Токио.

Плаванием Тимур занимается с трех с половиной лет, у него горы медалей, кубков и рекордных секунд. Недавно он дебютировал на взрослом первенстве страны и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В свои 14 у Тимура 43-й размер ноги и рост 184 см. Очень впечатляюще. Плаванием Сушко занимается со свойственным ему усердием, отдавая тренировкам по пять часов в день. В интервью by.tribuna.com Тимур так рассказал о совмещении учебы и тренировок:

— Учиться в медицинском университете для меня несложно. Труднее всего — одновременно хорошо учиться и хорошо выступать. Самый трудный предмет — это гистология (наука о строении тканей человека и животных). А с остальным все нормально. Мои одногруппники были старше меня на пять лет, поэтому не могу сказать, что между нами были какие-то дружеские отношения. Хотя они воспринимали меня хорошо. Как и преподаватели, но никаких поблажек не было. Спрашивали строго. Как и со всех. Занятия в морге? Да, на первом курсе у нас постоянно были занятия в анатомичке, где на трупах показывали строение тела человека. Но страшно не было. Как и все, воспринимал все очень спокойно. Что касается моей будущей учебы, 1 сентября я вновь принимаюсь за нее. Сейчас я повзрослел. И, думаю, сочетать спорт и учебу мне будет проще.

Примером для подражания на водной дорожке Тимур считает Майкла Фелпса, который 23 раза становился лучшим на Олимпийских играх. Его отец Василий Сушко на вопрос, верит ли он, что сын станет олимпийским чемпионом, ответил так:

— Я не могу сказать, станет ли он победителем Олимпиады. Но у него есть все задатки для хорошего выступления. Думаю, в будущем благодаря своему профессиональному отношению он сможет совместить и учебу в медуниверситете, и занятия спортом. Уверен, что он станет и хорошим врачом. Но я надеюсь, что спортивные вершины тоже сможет покорить.

Анастасия Шкурдай: главное — желание

14 лет Насте исполнилось 3 января, а совсем недавно на соревнованиях в Бресте она произвела форменный фурор, выполнив норматив мастера спорта международного класса на дистанции 50 метров баттерфляем! Эта девочка сделала почти невозможное, показав время лучше, чем плыла в прошлом олимпийском сезоне лидер национальной сборной Светлана Хохлова. Более того, время Шкурдай стало 8-м результатом взрослого сезона в Европе и 9-м — в мире! Анастасия тут же удостоилась сравнения с Александрой Герасименей, которая в свои 14 лет так быстро не плыла. Впрочем, с громкими авансами специалисты советуют подождать, хотя и соглашаются, что Шкурдай — очень талантливая девочка. В интервью газете Прессбол личная наставница спорт­сменки Ольга Ясенович рассказала о своей воспитаннице.

— Когда пришла Анастасия, вы сразу разглядели потенциальную звезду?

— Вряд ли, ничего особенного в ней не было. Кроме огромного желания плавать и тренироваться с полнейшей самоотдачей. Еще она очень целеустремленная. Ее первая большая цель — попасть в составе сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио. В 2020 году Насте исполнится 17.

— А как она восприняла свой феноменальный результат в Бресте?

— Вполне адекватно. Она же на тренировках уже плыла 25 метров за 12,2, а это в переложении на 50 метров означает как минимум 26,8. В финале Насте удалось быстро среагировать на выстрел плюс у нее получилась вторая часть дистанции практически без дыхания, вот и набежали 26,37. Хотя такие секунды, конечно, сверх наших ожиданий.

— Каковы ближайшие соревновательные цели?

— Главное сейчас — не медали. В этом возрасте не нужно на них размениваться. Девочке необходимо набраться международного опыта, окунуться в атмосферу серьезной конкуренции, научиться в ней существовать. В конце июня она выступит на чемпионате Европы среди юниоров в Нетании, в июле — на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Дьере, в августе — на юниорском чемпионате мира в Индианаполисе.

Самые юные чемпионы в мире

Марджори Гестринг (прыжки в воду)

Самой юной (13 лет) олимпийской чемпионкой в истории остается победительница Олимпийских игр — 1936 в Берлине в прыжках в воду американка Марджори Гестринг. После введения возрастного ценза в 14 лет ее рекорд так и останется непревзойденным. Карьера Гестринг была прервана Второй мировой войной, а потому мы можем только гадать, сколько еще медалей и рекордов покорились бы ей.

Надя Команечи (спортивная гимнастика)

В 13 лет она стала абсолютной чемпионкой Европы, а год спустя — триумфатором Игр в Монреале — 1976, выиграв золото в абсолютном первенстве, на бревне и на брусьях. Команечи стала самой юной абсолютной чемпионкой в спортивной гимнастике, а через четыре года в Москве довела количество своих золотых медалей до пяти и стала поистине культовой фигурой.

Кристина Эгерсеги (плавание)

На играх в Сеуле — 1988 юная и маленькая венгерка, получившая прозвище Мышка, ошеломила плавательную общест­­вен­­ность и своих главных соперниц из ГДР, которые в конце 1980-х безоговорочно доминировали в женском плавании. Крошечный вес в 45 кг не помешал 14-летней школьнице победить на 200-метровке на спине, а затем завоевать серебро на дистанции вдвое короче. На последующих Олимпиадах Кристина завоевала еще три золота, при этом стала первой спортсменкой в истории, выигравшей заплыв на 200 мет­ров на спине на трех Олимпиадах подряд.