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https://sport.mail.ru/news/swimming/30079707/
15 июня 2017, 10:45 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Белорусский пловец Евгений Цуркин завоевал вторую медаль на турнире в Барселоне

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Евгений Цуркин завоевал вторую медаль на международном турнире «Маре Нострум», который проходит в Барселоне (Испаеия), сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.

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Гомельчанин победил на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 52,46 сек. Второе место занял именитый венгерский пловец Ласло Чех — 52,51 сек. Третьим финишировал Маттео Риволта из Италии — 52,86 сек. Как сообщалось, в Барселоне Евгений Цуркин стал бронзовым призером на дистанции 50 м баттерфляем.

Победители международного турнира «Маре Нострум» определяются после подсчета очков, набранных спортсменами на каждом из этапов (два уже состоялись в Монако и Барселоне). Заключительный состоится во французском Кане-ан-Руссийон 17—18 июня.

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