Белорусский пловец Евгений Цуркин завоевал вторую медаль на турнире в Барселоне

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Гомельчанин победил на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 52,46 сек. Второе место занял именитый венгерский пловец Ласло Чех — 52,51 сек. Третьим финишировал Маттео Риволта из Италии — 52,86 сек. Как сообщалось, в Барселоне Евгений Цуркин стал бронзовым призером на дистанции 50 м баттерфляем.