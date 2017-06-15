Белорусский пловец Евгений Цуркин завоевал вторую медаль на турнире в Барселоне
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Евгений Цуркин завоевал вторую медаль на международном турнире «Маре Нострум», который проходит в Барселоне (Испаеия), сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.
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Гомельчанин победил на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 52,46 сек. Второе место занял именитый венгерский пловец Ласло Чех — 52,51 сек. Третьим финишировал Маттео Риволта из Италии — 52,86 сек. Как сообщалось, в Барселоне Евгений Цуркин стал бронзовым призером на дистанции 50 м баттерфляем.
Победители международного турнира «Маре Нострум» определяются после подсчета очков, набранных спортсменами на каждом из этапов (два уже состоялись в Монако и Барселоне). Заключительный состоится во французском
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