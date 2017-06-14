Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом в Барселоне
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе турнира «Маре Нострум» по плаванию, который проходит в Барселоне. Спортсменка показала результат 1 минута 5,66 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире.
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Второе место заняла шведка Дженни Йохансон (1.06,78), третье — испанка Джессика Вал Монтеро (1.06,95). Также Ефимова заняла третье место на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2.12,62).
Накануне россиянка показала лучший результат сезона в мире на дистанции 200 метров брассом (2.19,83).
На дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин победил россиянин Александр Красных (1.47,39), Андрей Николаев стал третьим на дистанции 50 метров брассом (27,42), Антон Чупков победил на 200-метровке брассом (2.08,41), Кирилл Пригода финишировал вторым на той же дистанции (2.09,90). Россиянка Дарья Устинова показала второй результат на дистанции 200 метров на спине (2.08,38).
Следующий этап соревнований пройдет
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