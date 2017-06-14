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14 июня 2017, 21:18 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом в Барселоне

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе турнира «Маре Нострум» по плаванию, который проходит в Барселоне. Спортсменка показала результат 1 минута 5,66 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире.

Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом в Барселоне - Фото Увеличить
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Второе место заняла шведка Дженни Йохансон (1.06,78), третье — испанка Джессика Вал Монтеро (1.06,95). Также Ефимова заняла третье место на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2.12,62).

Накануне россиянка показала лучший результат сезона в мире на дистанции 200 метров брассом (2.19,83).

На дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин победил россиянин Александр Красных (1.47,39), Андрей Николаев стал третьим на дистанции 50 метров брассом (27,42), Антон Чупков победил на 200-метровке брассом (2.08,41), Кирилл Пригода финишировал вторым на той же дистанции (2.09,90). Россиянка Дарья Устинова показала второй результат на дистанции 200 метров на спине (2.08,38).

Следующий этап соревнований пройдет 17—18 июня во французском Кане-ан-Руссийоне.
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