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13 июня 2017, 21:04 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на турнире в Барселоне

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 50 метров брассом на втором этапе серии «Маре Нострум» по плаванию, который проходит в Барселоне.

Спортсменка преодолела дистанцию за 3032 секунды. Увеличить
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Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 30,32 секунды.

Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.

Второй этап проходит 13—14 июня.
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