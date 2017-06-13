Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на турнире в Барселоне
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 50 метров брассом на втором этапе серии «Маре Нострум» по плаванию, который проходит в Барселоне.
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Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 30,32 секунды.
Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.
Второй этап проходит
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