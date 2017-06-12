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12 июня 2017, 14:31 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Большаков и Крапивина победили на дистанции 16 км на ЧР по плаванию на открытой воде

КИЕВ, 12 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские пловцы Сергей Большаков и Анастасия Крапивина победили на дистанции 16 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

Российские пловцы Сергей Большаков и Анастасия <span class=error>Крапивина</span> победили на дистанции 16 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> Всероссийской федерации плавания. Увеличить
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Большаков финишировал первым, вторым стал Евгений Дратцев, третьим — Артем Мамушкин. У женщин вслед за Крапивиной финишировала Валерия Ермакова, третьей стала Ольга Козыдуб.

Большаков, Дратцев, Крапивина и Ермакова таким образом выполнили условия отбора для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 25 км. Отбор проводился по итогам заплыва на 16 км.
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