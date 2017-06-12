Большаков и Крапивина победили на дистанции 16 км на ЧР по плаванию на открытой воде
КИЕВ, 12 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские пловцы Сергей Большаков и Анастасия Крапивина победили на дистанции 16 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Большаков финишировал первым, вторым стал Евгений Дратцев, третьим — Артем Мамушкин. У женщин вслед за Крапивиной финишировала Валерия Ермакова, третьей стала Ольга Козыдуб.
Большаков, Дратцев, Крапивина и Ермакова таким образом выполнили условия отбора для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 25 км. Отбор проводился по итогам заплыва на 16 км.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter