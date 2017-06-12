Большаков и Крапивина победили на дистанции 16 км на ЧР по плаванию на открытой воде

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Большаков финишировал первым, вторым стал Евгений Дратцев, третьим — Артем Мамушкин. У женщин вслед за Крапивиной финишировала Валерия Ермакова, третьей стала Ольга Козыдуб.

Большаков, Дратцев, Крапивина и Ермакова таким образом выполнили условия отбора для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 25 км. Отбор проводился по итогам заплыва на 16 км.