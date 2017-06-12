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12 июня 2017, 14:31 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Восемь пловцов вошли в состав сборной России на ЧМ по итогам ЧР на открытой воде

КИЕВ, 12 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Восемь спортсменов по итогам чемпионата России по плаванию на открытой воде вошли в состав национальной команды для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Восемь спортсменов по итогам чемпионата России по плаванию на открытой воде вошли в состав национальной команды для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Увеличить
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Условия отбора выполнили Кирилл Абросимов (10 км, 5 км), Евгений Дратцев (10 км, 25 км), Сергей Большаков (25 км), Кирилл Беляев (5 км), Анастасия Крапивина (10 км, 25 км), Мария Новикова (5 км), Валерия Ермакова (5 км, 25 км), Дарья Кулик (10 км).

Место в составе гарантировалось обладателям двух лучших результатов на каждой из дистанций. Отбор на 25 км проводился по итогам выступления на 16 км.

Состав сборной России будет утверждаться президиумом Всероссийской федерации плавания.
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Новости Плавания

Большаков и Крапивина победили на дистанции 16 км на ЧР по плаванию на открытой воде

Большаков и Крапивина победили на дистанции 16 км на ЧР по плаванию на открытой воде

КИЕВ, 12 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские пловцы Сергей Большаков и Анастасия Крапивина победили на дистанции 16 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
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