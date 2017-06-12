Белорусские пловцы завоевали шесть медалей на этапе «Маре Нострум» в Монако

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В первый соревновательный день серебряную медаль на дистанции 100 м на спине с результатом 55,02 сек. принес Беларуси Никита Цмыг, опередив венгра Давида Фольдхази — 55,98 сек., но уступив австралийцу Митчу Ларкину — 54,08 сек.

На дистанции 50 м на спине во второй день соревнований Александра Герасименя завоевала серебряную медаль — 27,98 сек., проиграв австралийке Холли Баррет одну сотую секунды — 27,66 сек. Могилевчанин Никита Цмыг стал чемпионом на дистанции 50 м на спине — 25,98 сек., опередив австралийца Митча Ларкина — 25,08 сек. Менее удачной стала для него дистанции 200 м на спине, на которой Никита Цмыг показал второй результат — 1 мин. 59,98 сек., первым бортика бассейна коснулся Митч Ларкин — 1 мин. 56,85 сек.

На дистанции 100 м баттерфляем белорус Евгений Цуркин в медальный зачет сборной принес бронзовую награду, показав результат 52,98 сек., на второе место пьедестала поднялся венгерский пловец Ласло Чех — 52,98 сек., первым стал представитель Великобритании Джеймс Гай — 52,30 сек. На стометровке брассом Илья Шиманович занял третье место — 1 мин. 0,55 сек. Первое место занял японец Ясухиро Косеки — 1 мин. 0,98 сек., второе — Кирилл Природа из России — 1 мин. 00,45 сек.