Ефимова стала первой на 200 м брассом на турнире в Монако
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на первом этапе серии «Маре Нострум» по плаванию, который прошел в Монако.
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Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 2 минуты и 22,55 секунды. Второй финишировала австралийка Тейлор Маккеон (2.26,18), третьей — финка Йенна Лаукканен (2.28,79). Накануне россиянка выиграла дистанцию 100 м брассом.
На дистанции 200 м баттерфляем второе место заняла Светлана Чимрова. Также вторыми стали Анастасия Фесикова (спина, 100 м) и Кирилл Пригода (брасс, 100 м).
Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.
Второй этап турнира пройдет в Барселоне (
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