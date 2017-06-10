Ефимова стала первой на дистанции 100 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на первом этапе серии «Маре Нострум» в Монако.
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Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 1 минуту и 6,45 секунды. Второй финишировала шведка Енни Юханссон (+1,6 секунды), третьей стала австралийца Тейлор Маккеон (+1,84).
Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.
Первый этап плавательной серии «Маре Нострум», который проходит в Монако, завершится 11 июня. Второй этап турнира пройдет в Барселоне (
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