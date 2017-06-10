Ефимова стала первой на дистанции 100 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако

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Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 1 минуту и 6,45 секунды. Второй финишировала шведка Енни Юханссон (+1,6 секунды), третьей стала австралийца Тейлор Маккеон (+1,84).

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.