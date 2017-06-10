Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30040219/
10 июня 2017, 20:53 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова стала первой на дистанции 100 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на первом этапе серии «Маре Нострум» в Монако.

<em>МОСКВА 10 июня. /ТАСС/. </em>Российская пловчиха Юлия <span class=error>Ефимова</span> победила на дистанции 100 метров брассом на первом этапе серии <span class=error>Маре</span> <span class=error>Нострум</span> в Монако. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 1 минуту и 6,45 секунды. Второй финишировала шведка Енни Юханссон (+1,6 секунды), третьей стала австралийца Тейлор Маккеон (+1,84).

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.

Первый этап плавательной серии «Маре Нострум», который проходит в Монако, завершится 11 июня. Второй этап турнира пройдет в Барселоне (13—14 июня), третий — в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17—18 июня).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Пловец Морозов заявил, что намерен выступить на этапе Кубка мира в Москве

Пловец Морозов заявил, что намерен выступить на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в плавании, действующий обладатель Кубка мира в общем зачете россиянин Владимир Морозов заявил, что планирует выступить на этапе турнира в Москве, несмотря на смену формата.
Еще 7 новостей  Все новости
10 июня

Тарпищев: чемпионка Roland Garros Остапенко продемонстрировала советский стиль игры

Президент ЦСКА Гинер заявил, что рад назначению Слуцкого главным тренером "Халла"

ЦСКА обыграл "Химки" во втором матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ