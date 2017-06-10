Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30039827/
10 июня 2017, 19:30 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Команда Волгоградской области победила на ЧР по плаванию на открытой воде в эстафете

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Мария Новикова, Антон Евсиков, Мария Смолякова и Денис Адеев из сборной Волгоградской области победили на чемпионате России по плаванию на открытой воде в смешанной эстафете 4 по 1250 метров.

Соревнования проходили в поселке Сенной в Краснодарском крае. Победители в субботу показали в эстафете результат 1 час 1 минута 10,5 секунды. Второе место заняла сборная Липецкой области в составе Сергея Черенкова, Алисы Скорняковой, Ангелины Каргальцевой и Никиты Некрасова (1:01.23,2). На третей строчке Александр Астапов, Мария Бабкина, Роман Кожевников и Дарья Волобуева (1:01.29,7), представляющие Тульскую область.

Смешанная эстафета дебютировала в программе чемпионата России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать