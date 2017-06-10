Команда Волгоградской области победила на ЧР по плаванию на открытой воде в эстафете
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Мария Новикова, Антон Евсиков, Мария Смолякова и Денис Адеев из сборной Волгоградской области победили на чемпионате России по плаванию на открытой воде в смешанной эстафете 4 по 1250 метров.
Соревнования проходили в поселке Сенной в Краснодарском крае. Победители в субботу показали в эстафете результат 1 час 1 минута 10,5 секунды. Второе место заняла сборная Липецкой области в составе Сергея Черенкова, Алисы Скорняковой, Ангелины Каргальцевой и Никиты Некрасова (1:01.23,2). На третей строчке Александр Астапов, Мария Бабкина, Роман Кожевников и Дарья Волобуева (1:01.29,7), представляющие Тульскую область.
Смешанная эстафета дебютировала в программе чемпионата России.
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