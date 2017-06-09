Коротышкин: включение смешанной эстафеты в программу ОИ повысит зрелищность плавания

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В пятницу на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было решено расширить программу Игр, в частности, добавлено три вида соревнований по плаванию — на дистанции 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная комбинированная эстафета 4×100 метров.

«Принятое решение, это большая заслуга плавательного сообщества, — считает Коротышкин. — Не могу сказать, что дистанции 800 и 1500 метров особо зрелищные — они долгие, томительные, и со стороны может показаться, что они не особо динамичные. Но вот смешанная эстафета — это отличный импульс для придания зрелищности турниру пловцов на Играх».

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.