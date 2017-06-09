Новикова победила на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км

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На дистанции 5 км у женщин победу одержала Мария Новикова. Второй стала Валерия Ермакова, третьей — Анастасия Крапивина. Новикова и Ермакова прошли отбор на июльский чемпионат мира в Будапеште.



Плавание на открытой воде. Чемпионат России. Краснодарский край

Женщины. 5 км

1. Мария Новикова (Волгоградская область) — 1:03.59,5.

2. Валерия Ермакова (Московская область — Липецкая область) — 1:03.59,8.

3. Анастасия Крапивина (Московская область — Липецкая область) — 1:04.00,6.