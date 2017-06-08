Абросимов победил на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км
Многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов победил в заплыве на 5 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.
Второе место занял Кирилл Беляев, третье — Денис Адеев.
Абросимов и Беляев выполнили условия отбора для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в Будапеште (Венгрия) в июле 2017 года.
Ранее Абросимов одержал победу на дистанции 10 км. Чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде завершатся 12 июня.
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