Абросимов победил на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км

Второе место занял Кирилл Беляев, третье — Денис Адеев.

Абросимов и Беляев выполнили условия отбора для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в Будапеште (Венгрия) в июле 2017 года.

Ранее Абросимов одержал победу на дистанции 10 км. Чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде завершатся 12 июня.