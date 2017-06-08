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8 июня 2017, 13:54 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Абросимов победил на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км

Многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов победил в заплыве на 5 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.

Второе место занял Кирилл Беляев, третье — Денис Адеев.

Абросимов и Беляев выполнили условия отбора для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в Будапеште (Венгрия) в июле 2017 года.

Ранее Абросимов одержал победу на дистанции 10 км. Чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде завершатся 12 июня.
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