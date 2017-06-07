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7 июня 2017, 7:46 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Олимпийский чемпион по плаванию австралиец Чалмерс перенес операцию на сердце

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро австралийский пловец Кайл Чалмерс успешно перенес операцию на сердце, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Победитель Олимпиады в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> австралийский пловец Кайл <span class=error>Чалмерс</span> успешно перенес операцию на сердце сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Увеличить
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Чалмерс, которому 25 июня исполнится 19 лет, с детства страдает от суправентрикулярной тахикардии, при которой резко увеличивается частота сердечных сокращений. Пловец ранее уже прибегал к хирургическому вмешательству, но оно не принесло нужного результата. Из-за операции Чалмерс был вынужден отказаться от выступления на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет 16—30 июля в Будапеште. По словам спортсмена, его главной целью после возвращения будет успешное выступление на Играх Содружества, которые пройдут в Австралии в 2018 году.

Чалмерс на Играх в Рио завоевал золото на 100-метровке кролем, а также стал бронзовым призером в комбинированной и кролевой эстафетах 4 по 100 м.
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Восемнадцатилетний чемпион ОИ по плаванию Чалмерс нуждается в операции на сердце

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 100 метров кролем австралиец Кайл Чалмерс вынужден лечь на операционный стол из-за проблем с сердцем, сообщает AFP.
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