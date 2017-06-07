Олимпийский чемпион по плаванию австралиец Чалмерс перенес операцию на сердце

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Чалмерс, которому 25 июня исполнится 19 лет, с детства страдает от суправентрикулярной тахикардии, при которой резко увеличивается частота сердечных сокращений. Пловец ранее уже прибегал к хирургическому вмешательству, но оно не принесло нужного результата. Из-за операции Чалмерс был вынужден отказаться от выступления на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет 16—30 июля в Будапеште. По словам спортсмена, его главной целью после возвращения будет успешное выступление на Играх Содружества, которые пройдут в Австралии в 2018 году.

Чалмерс на Играх в Рио завоевал золото на 100-метровке кролем, а также стал бронзовым призером в комбинированной и кролевой эстафетах 4 по 100 м.