Олимпийский чемпион по плаванию австралиец Чалмерс перенес операцию на сердце
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро австралийский пловец Кайл Чалмерс успешно перенес операцию на сердце, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Чалмерс, которому 25 июня исполнится 19 лет, с детства страдает от суправентрикулярной тахикардии, при которой резко увеличивается частота сердечных сокращений. Пловец ранее уже прибегал к хирургическому вмешательству, но оно не принесло нужного результата.
Чалмерс на Играх в Рио завоевал золото на 100-метровке кролем, а также стал бронзовым призером в комбинированной и кролевой эстафетах 4 по 100 м.
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