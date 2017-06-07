Пловец Лохте признался, что думал о самоубийстве после скандала на ОИ-2016 в Рио
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Райан Лохте признался, что подумывал о самоубийстве после скандала с его участием на Играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
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Лохте во время Олимпиады в Рио рассказал, что он и еще трое американских пловцов были ограблены под угрозой применения оружия в такси, когда возвращались в олимпийскую деревню с вечеринки, которая состоялась по завершении последних соревнований по плаванию на Играх. Позднее пловцы сообщили полиции, что история с грабежом была выдумана. В результате Лохте был отстранен от соревнований на 10 месяцев, а остальные участники инцидента — на 4 месяца.
«После Рио я был, вероятно, самым ненавистным человеком в мире. Было несколько моментов, когда я плакал, раздумывая: «Если я пойду спать и никогда не проснусь, будет хорошо», — сказал Лохте, чьи слова приводит ESPN.
На вопрос, означает ли это, что Лохте думал о самоубийстве, 32-летний пловец ответил утвердительно: «Я был близок к тому, чтобы покончить с собой».
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