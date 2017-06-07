Пловец Лохте признался, что думал о самоубийстве после скандала на ОИ-2016 в Рио

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лохте во время Олимпиады в Рио рассказал, что он и еще трое американских пловцов были ограблены под угрозой применения оружия в такси, когда возвращались в олимпийскую деревню с вечеринки, которая состоялась по завершении последних соревнований по плаванию на Играх. Позднее пловцы сообщили полиции, что история с грабежом была выдумана. В результате Лохте был отстранен от соревнований на 10 месяцев, а остальные участники инцидента — на 4 месяца.

«После Рио я был, вероятно, самым ненавистным человеком в мире. Было несколько моментов, когда я плакал, раздумывая: «Если я пойду спать и никогда не проснусь, будет хорошо», — сказал Лохте, чьи слова приводит ESPN.

На вопрос, означает ли это, что Лохте думал о самоубийстве, 32-летний пловец ответил утвердительно: «Я был близок к тому, чтобы покончить с собой».