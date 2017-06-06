Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29993440/
6 июня 2017, 13:38 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Абросимов победил на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км

Многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов победил в заплыве на 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.

Многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов победил в заплыве на 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде который проходит в Краснодарском крае. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место занял призёр чемпионатов мира Евгений Дратцев. Третий результат продемонстрировал призёр чемпионата мира 2011 года Сергей Большаков.

Абросимов и Дратцев выполнили условия отбора для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в Будапеште (Венгрия) в июле 2017 года.

Чемпионат и первенство России завершатся 12 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Абросимов будет отбираться на ЧМ на 5 и 10 км, Дратцев заявлен на все дистанции ЧР

Абросимов будет отбираться на ЧМ на 5 и 10 км, Дратцев заявлен на все дистанции ЧР

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Многократный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов будет квалифицироваться на чемпионат мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 км, призер чемпионатов мира Евгений Дратцев проплывет все личные дистанции на квалификационном чемпионате России.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото