Пловец Морозов заявил, что намерен выступить на этапе Кубка мира в Москве
МОСКВА, 5 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в плавании, действующий обладатель Кубка мира в общем зачете россиянин Владимир Морозов заявил, что планирует выступить на этапе турнира в Москве, несмотря на смену формата.
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Московский этап Кубка мира по плаванию пройдет
«На этапе выступать планирую, — сообщил Морозов агентству “Р-Спорт” о своих планах по участию в московском этапе Кубка мира. — Насколько знаю, будут не все дисциплины, может, попробую себя в
«На последних двух выходных выступал на местных стартах, готовность по результатам хорошая», — добавил он, комментируя, как идет его подготовка к чемпионату мира.
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