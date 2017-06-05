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5 июня 2017, 9:59 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Морозов заявил, что намерен выступить на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в плавании, действующий обладатель Кубка мира в общем зачете россиянин Владимир Морозов заявил, что планирует выступить на этапе турнира в Москве, несмотря на смену формата.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Призер Олимпийских игр в плавании действующий обладатель Кубка мира в общем зачете россиянин Владимир Морозов заявил что планирует выступить на этапе турнира в Москве несмотря на смену формата. Увеличить
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Московский этап Кубка мира по плаванию пройдет 2—3 августа. Международная федерация плавания (FINA) неделей ранее объявила о смене формата турнира, в частности в программу московского этапа не вошла одна из профильных дистанций Морозова — 100 м вольным стилем.

«На этапе выступать планирую, — сообщил Морозов агентству “Р-Спорт” о своих планах по участию в московском этапе Кубка мира. — Насколько знаю, будут не все дисциплины, может, попробую себя в чем-то новом».

«На последних двух выходных выступал на местных стартах, готовность по результатам хорошая», — добавил он, комментируя, как идет его подготовка к чемпионату мира.
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