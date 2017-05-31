Абросимов будет отбираться на ЧМ на 5 и 10 км, Дратцев заявлен на все дистанции ЧР
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Многократный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов будет квалифицироваться на чемпионат мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 км, призер чемпионатов мира Евгений Дратцев проплывет все личные дистанции на квалификационном чемпионате России.
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Чемпионат России пройдет в Краснодарском крае
«На чемпионате России поплыву всю программу, на чемпионат мира планирую отобраться на 5 и 10 км», — сообщил Абросимов корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Заявлен на все личные дистанции», — прокомментировал агентству «Р-Спорт» свои планы на чемпионат России Евгений Дратцев.
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