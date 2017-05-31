Абросимов будет отбираться на ЧМ на 5 и 10 км, Дратцев заявлен на все дистанции ЧР

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Чемпионат России пройдет в Краснодарском крае 6—12 июня и будет квалификационным для участия в июльском чемпионате мира в Будапеште.

«На чемпионате России поплыву всю программу, на чемпионат мира планирую отобраться на 5 и 10 км», — сообщил Абросимов корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Заявлен на все личные дистанции», — прокомментировал агентству «Р-Спорт» свои планы на чемпионат России Евгений Дратцев.