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31 мая 2017, 10:18 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Абросимов будет отбираться на ЧМ на 5 и 10 км, Дратцев заявлен на все дистанции ЧР

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Многократный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов будет квалифицироваться на чемпионат мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 км, призер чемпионатов мира Евгений Дратцев проплывет все личные дистанции на квалификационном чемпионате России.

<em>МОСКВА 31 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Многократный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов будет квалифицироваться на чемпионат мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 км призер чемпионатов мира Евгений <span class=error>Дратцев</span> проплывет все личные дистанции на квалификационном чемпионате России. Увеличить
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Чемпионат России пройдет в Краснодарском крае 6—12 июня и будет квалификационным для участия в июльском чемпионате мира в Будапеште.

«На чемпионате России поплыву всю программу, на чемпионат мира планирую отобраться на 5 и 10 км», — сообщил Абросимов корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Заявлен на все личные дистанции», — прокомментировал агентству «Р-Спорт» свои планы на чемпионат России Евгений Дратцев.
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