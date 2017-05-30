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30 мая 2017, 15:07 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Призёры ОИ и чемпионатов мира будут напрямую выходить в финал этапов КМ

Международная федерация плавания увеличила призовой фонд Кубка мира по плаванию.

Он составит более $ 2 млн, сообщает официальный сайт организации. Призовые будут получать спортсмены, которые в финале вошли в шестёрку лучших.

По новому регламенту соревнований на каждом этапе будут представлены 25 видов программы. За этап каждый спортсмен сможет проплыть не более чем в четырёх личных видах программы. Отмечается, что призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира получат право на участие в финалах без старта в полуфиналах.
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