Морозов выиграл две дистанции в плавании вольным стилем на соревнованиях в США
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Призер Олимпийских игр Владимир Морозов одержал две победы на Speedo Grand Challenge в США.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Морозов победил на стометровке вольным стилем с результатом 49,47, на дистанции 50 м кролем Морозов показал в финале результат — 21,91 секунды.
На этих дистанциях Морозов квалифицировался для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter