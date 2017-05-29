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29 мая 2017, 11:39 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Морозов выиграл две дистанции в плавании вольным стилем на соревнованиях в США

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр Владимир Морозов одержал две победы на Speedo Grand Challenge в США.

<em>МОСКВА 29 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Призер Олимпийских игр Владимир Морозов одержал две победы на Speedo Grand Challenge в США. Увеличить
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Морозов победил на стометровке вольным стилем с результатом 49,47, на дистанции 50 м кролем Морозов показал в финале результат — 21,91 секунды.

На этих дистанциях Морозов квалифицировался для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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