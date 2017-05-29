Морозов выиграл две дистанции в плавании вольным стилем на соревнованиях в США

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Морозов победил на стометровке вольным стилем с результатом 49,47, на дистанции 50 м кролем Морозов показал в финале результат — 21,91 секунды.

На этих дистанциях Морозов квалифицировался для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.