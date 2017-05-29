Чемпионат России по плаванию на открытой воде перенесли из Краснодара
Всероссийская федерация плавания изменила место проведена чемпионата и первенства России по плаванию на открытой воде, сообщает официальный сайт организации.
Ранее предполагалось, что соревнования пройдут
«В акваториях Азовского и Черного морей
Новым местом проведения чемпионата и первенства России станет пляж посёлка Сенной Темрюкского района Краснодарского края, акватория Таманского залива.
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