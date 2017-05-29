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29 мая 2017, 10:19 | Водные: Плавание | «Газета.Ру»

Чемпионат России по плаванию на открытой воде перенесли из Краснодара

Всероссийская федерация плавания изменила место проведена чемпионата и первенства России по плаванию на открытой воде, сообщает официальный сайт организации.

Ранее предполагалось, что соревнования пройдут 6—12 июня в Краснодаре на реке Кубань.

«В акваториях Азовского и Черного морей по-прежнему холодно и ветрено. И прогноз погоды на неделю не очень утешителен», — говорится в сообщении.

Новым местом проведения чемпионата и первенства России станет пляж посёлка Сенной Темрюкского района Краснодарского края, акватория Таманского залива.
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