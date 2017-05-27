Елисеев и Хисямова победили в Москве на Кубке чемпионов по плаванию на открытой воде

Соревнования состоялись в субботу в Крылатском. Предварительно оргкомитет зарегистрировал на эти старты 871 пловца. В заплывах могли принимать участие как любители, так и профессионалы. Второй этап соревнований, в рамках которого планируется провести старты в зачет Кубка России, состоится в Липецке 18 июня.

Елисеев победил на дистанции 3 км (32 минуты 24,34 секунды), вторым стал Юрий Сарамутин, третьим — Антон Степанов. У женщин победила Ольга Коровина (46.23,49), второй стала Анна Костина, третьей — Анастасия Зубкова.

Хисямова победила на дистанции 5 км (1 час 05 минут 56,43 секунды), второй стала Анита Серафини, третьей — Марина Витко. У мужчин победил Александр Халаманов (1:04.22,49 секунды), вторым стал Андрей Волков, третьим — Никита Волков.

На дистанции 800 м, которая была введена в программу в связи с погодными условиями, победу одержал Виталий Скобцов (13.47,79 секунды), вторым стал Андрей Князьков, третьим — Виталий Териченков. У женщин победила Анна Шулакова (17.23,11 секунды), второй стала Анна Шорохова, третьей — Ксения Чернова.

На дистанции «морская миля» (1852 м) победил Виктор Розин (25 минут 13,14 секунды), вторым стал Иван Величкин, третьим — Василий Середюк. У женщин в тройку призеров вошли Валентина Городулина (34.28,33 секунды), Наталья Воронкова и Светлана Савченко, в соответствующем порядке поднявшиеся на пьедестал.