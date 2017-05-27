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27 мая 2017, 11:28 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Предварительно 871 участник зарегистрирован на 1-й этап Кубка чемпионов по плаванию

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Оргкомитет Кубка чемпионов по плаванию на открытой воде предварительно зарегистрировал 871 участника для участия в первом этапе соревнований, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе турнира.

Первый этап соревнований проходит в Москве на гребном канале в Крылатском. Заплывы проводятся на открытой воде на дистанциях 1852 метра, 3000 метров и 5000 метров. В соревнованиях принимают участие как любители, так и профессионалы.

«Благодаря Евгению Безрученко и людям, которые принимают участие в организации таких соревнований, ситуация меняется. Начиналось все на Кубке чемпионов с гораздо меньшего количества людей. Сейчас люди уже выбирают спорт, а не что-то другое», — сказал корреспонденту агентства «Р-Спорт» пятикратный чемпион мира Юрий Кудинов.

Следующий этап соревнований пройдет в Липецке (18 июня), планируется, что в его рамках также пройдут соревнования в зачет Кубка России.
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