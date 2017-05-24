Восемнадцатилетний чемпион ОИ по плаванию Чалмерс нуждается в операции на сердце

У 18-летнего чемпиона диагностирована суправентрикулярная тахикардия, которая периодически ускоряет ритм сердца. Доктор и тренер спортсмена приняли решение сделать операцию сейчас, чтобы продлить карьеру пловца. Из-за грядущего хирургического вмешательства он точно пропустит июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Для подобной операции никогда не бывает подходящего момента, но с учетом симптомов, которые мешали мне на нескольких важных стартах, и после консультации со своим врачом, я решил отказаться от чемпионата мира», — сказал Чалмерс.