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24 мая 2017, 8:47 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Восемнадцатилетний чемпион ОИ по плаванию Чалмерс нуждается в операции на сердце

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 100 метров кролем австралиец Кайл Чалмерс вынужден лечь на операционный стол из-за проблем с сердцем, сообщает AFP.

У 18-летнего чемпиона диагностирована суправентрикулярная тахикардия, которая периодически ускоряет ритм сердца. Доктор и тренер спортсмена приняли решение сделать операцию сейчас, чтобы продлить карьеру пловца. Из-за грядущего хирургического вмешательства он точно пропустит июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Для подобной операции никогда не бывает подходящего момента, но с учетом симптомов, которые мешали мне на нескольких важных стартах, и после консультации со своим врачом, я решил отказаться от чемпионата мира», — сказал Чалмерс.
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