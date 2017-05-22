Казахстанец стал победителем чемпионата Азии по плаванию на открытой воде
Казахстанский пловец Виталий Худяков выиграл золотую медаль на VII чемпионате Азии по плаванию на открытой воде, сообщает Федерация водных видов спорта. Соревнования прошли Путраджае (Малайзия) с 19 по 21 мая.
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На дистанции десять километров Худяков показал результат 2:05:26.6, став первым. Второе место занял китайский пловец Че
Первой среди девушек на 10-ти километровой дистанции финишировала малазийка Хэйди Ган с результатом 2:17:00.7. А второй стала казахстанская пловчиха Ксения Романчук (2:21:04.2), тройку лидеров замкнула представительница Таиланда Бенжапорн (2:22:50.7).
На дистанции пять километров с результатом 1:00:28.9 победил японец Ясунари Хираи, второе место занял также японский спортсмен Юсуке Миямото (1:00:38:2), а третьим стал Виталий Худяков (1:00:49.3).
Ксения Романчук на пятикилометровой дистанции финишировала четвертой. Пьедестал заняли японки Юми Кида (1:03:40.6), Юкими Норияма (1:03:47.3) и малазийка Хэйди Ган с результатом 1:05:03.5.
Напомним, что Виталий Худяков был участником Олимпиады-2016 в Рио.
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