Казахстанец стал победителем чемпионата Азии по плаванию на открытой воде

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На дистанции десять километров Худяков показал результат 2:05:26.6, став первым. Второе место занял китайский пловец Че Ченг-Чи (2:09:07.9), а третьим стал представитель Малайзии Кевин Еп (2:10:57.5). Также в заплыве участвовали казахстанские марафонцы Лев Черепанов, который показал шестой результат, и Кенесары Кененбаев, который финишировал с 11-м временем.

Первой среди девушек на 10-ти километровой дистанции финишировала малазийка Хэйди Ган с результатом 2:17:00.7. А второй стала казахстанская пловчиха Ксения Романчук (2:21:04.2), тройку лидеров замкнула представительница Таиланда Бенжапорн (2:22:50.7).

На дистанции пять километров с результатом 1:00:28.9 победил японец Ясунари Хираи, второе место занял также японский спортсмен Юсуке Миямото (1:00:38:2), а третьим стал Виталий Худяков (1:00:49.3).

Ксения Романчук на пятикилометровой дистанции финишировала четвертой. Пьедестал заняли японки Юми Кида (1:03:40.6), Юкими Норияма (1:03:47.3) и малазийка Хэйди Ган с результатом 1:05:03.5.

Напомним, что Виталий Худяков был участником Олимпиады-2016 в Рио.