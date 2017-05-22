Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29824126/
22 мая 2017, 12:40 | Водные: Плавание | Vesti.kz

Казахстанец стал победителем чемпионата Азии по плаванию на открытой воде

Казахстанский пловец Виталий Худяков выиграл золотую медаль на VII чемпионате Азии по плаванию на открытой воде, сообщает Федерация водных видов спорта. Соревнования прошли Путраджае (Малайзия) с 19 по 21 мая.

В общей сложности команда отметилась тремя наградами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На дистанции десять километров Худяков показал результат 2:05:26.6, став первым. Второе место занял китайский пловец Че Ченг-Чи (2:09:07.9), а третьим стал представитель Малайзии Кевин Еп (2:10:57.5). Также в заплыве участвовали казахстанские марафонцы Лев Черепанов, который показал шестой результат, и Кенесары Кененбаев, который финишировал с 11-м временем.

Первой среди девушек на 10-ти километровой дистанции финишировала малазийка Хэйди Ган с результатом 2:17:00.7. А второй стала казахстанская пловчиха Ксения Романчук (2:21:04.2), тройку лидеров замкнула представительница Таиланда Бенжапорн (2:22:50.7).

На дистанции пять километров с результатом 1:00:28.9 победил японец Ясунари Хираи, второе место занял также японский спортсмен Юсуке Миямото (1:00:38:2), а третьим стал Виталий Худяков (1:00:49.3).

Ксения Романчук на пятикилометровой дистанции финишировала четвертой. Пьедестал заняли японки Юми Кида (1:03:40.6), Юкими Норияма (1:03:47.3) и малазийка Хэйди Ган с результатом 1:05:03.5.

Напомним, что Виталий Худяков был участником Олимпиады-2016 в Рио.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Все новости
22 мая

Василий Левит и Абильхан Аманкул могут усилить "Астана Арланс" в полуфинале WSB

Аналитик предостерег "Канело" от использования излюбленной тактики в бою с Головкиным

Тренер Головкина высказал свое негативное отношение к бою Мейвезера с МакГрегором