Власенко отказался избираться в составы бюро FINA и Европейской лиги плавания

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Выборы в состав бюро LEN пройдут 13 мая во Франции.

«Я снял свою кандидатуру. В состав бюро FINA избирается Владимир Сальников, если это ему удастся, то он автоматически попадет и в состав бюро LEN», — сказал Власенко.

В апреле президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINA, единственным претендентом от России является президент организации Владимир Сальников.