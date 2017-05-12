Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29721946/
12 мая 2017, 16:17 | Водные: Плавание | ТАСС

Власенко отказался избираться в составы бюро FINA и Европейской лиги плавания

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент трех российских федераций по водным видам спорта Алексей Власенко снял свою кандидатуру с выборов в состав бюро Европейской лиги плавания (LEN), что не позволит ему автоматически претендовать на схожий пост в Международной федерации плавания (FINA). Об этом Власенко сообщил ТАСС.

Власенко отказался избираться в составы бюро FINA и Европейской лиги плавания - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Выборы в состав бюро LEN пройдут 13 мая во Франции.

«Я снял свою кандидатуру. В состав бюро FINA избирается Владимир Сальников, если это ему удастся, то он автоматически попадет и в состав бюро LEN», — сказал Власенко.

В апреле президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINA, единственным претендентом от России является президент организации Владимир Сальников.

Власенко возглавляет Федерацию водного поло России, Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России. Также он занимает пост вице-председателя техкома FINA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Элла Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания

Элла Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете сегодня прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации плавания (БФП). Новым председателем избрана заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Еще 1 новость  Все новости
12 мая

Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменов

Колобков: около 12 млрд рублей направят на развитие и реконструкцию олимпийских баз РФ

Власенко отказался избираться в составы бюро FINA и Европейской лиги плавания