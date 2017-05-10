Ефимова заявлена на «Маре Нострум» за свою команду, а не за сборную

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Ефимова выступит на всех трех этапах турнира. Первый этап пройдет в Монако ( 10—11 июня ), второй состоится в Барселоне ( 13—14 июня ), третий — в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17—18 июня ).

«Юля будет выступать на “Маре Нострум” не за сборную России, а за Efimova Team. Также в составе команды на “Маре Нострум” выступят Вера Калашникова, Андрей Николаев, Данила Доленко и Вероника Кучеренко, которая выступит только на двух первых этапах», — сообщил Митьков корреспонденту агентства «Р-Спорт».

На данный момент Efimova Team проводит сбор на Пафосе (Кипр). «К нам 8 мая на сборе присоединился американский специалист по общей физической подготовке Майкл Гюнта, который пробудет здесь до 26 мая», — добавил Митьков.