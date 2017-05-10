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10 мая 2017, 14:59 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова заявлена на «Маре Нострум» за свою команду, а не за сборную

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявлена за свою команду Efimova Team на международный турнир «Маре Нострум», а не за сборную России, заявил агент спортсменки Андрей Митьков.

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия <span class=error>Ефимова</span> заявлена за свою команду Efimova <span class=error>Team</span> на международный турнир <span class=error>Маре</span> <span class=error>Нострум</span> а не за сборную России заявил агент спортсменки Андрей <span class=error>Митьков</span>. Увеличить
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Ефимова выступит на всех трех этапах турнира. Первый этап пройдет в Монако (10—11 июня), второй состоится в Барселоне (13—14 июня), третий — в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17—18 июня).

«Юля будет выступать на “Маре Нострум” не за сборную России, а за Efimova Team. Также в составе команды на “Маре Нострум” выступят Вера Калашникова, Андрей Николаев, Данила Доленко и Вероника Кучеренко, которая выступит только на двух первых этапах», — сообщил Митьков корреспонденту агентства «Р-Спорт».

На данный момент Efimova Team проводит сбор на Пафосе (Кипр). «К нам 8 мая на сборе присоединился американский специалист по общей физической подготовке Майкл Гюнта, который пробудет здесь до 26 мая», — добавил Митьков.
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