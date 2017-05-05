Утвержден состав сборной России по плаванию на чемпионат мира в Будапеште
Утвержден состав сборной России по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
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На июльском чемпионате мира в Венгрии в составе сборной России по плаванию выступят 28 спортсменов.
Мужская команда: Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Всеволод Занько, Данила Изотов, Климент Колесников, Никита Королев, Олег Костин, Александр Красных, Никита Лобинцев, Владимир Морозов, Даниил Пахомов, Александр Попков, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Евгений Седов, Григорий Тарасевич, Илья Хоменко, Антон Чупков.
Женская команда: Виктория Андреева, Анастасия Гуженкова, Юлия Ефимова, Наталья Иванеева, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Вероника Попова, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова.
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