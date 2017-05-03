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3 мая 2017, 16:39 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Элла Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете сегодня прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации плавания (БФП). Новым председателем избрана заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Элла <span class=error>Селицкая</span> которая ранее занималась плаванием и была мастером спорта СССР сменила на посту председателя Анатолия <span class=error>Тозика</span> который возглавлял <span class=error>БФП</span> с 2012 года. Увеличить
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Элла Селицкая, которая ранее занималась плаванием и была мастером спорта СССР, сменила на посту председателя Анатолия Тозика, который возглавлял БФП с 2012 года. Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко отметил личный вклад Анатолия Тозика в развитие плавания в Беларуси и вручил ему почетную грамоту Министерства спорта и туризма.

Заместителями председателя федерации плавания избраны Наталья Шоломицкая и Алла Чернова. По итогам голосования утвержден новый состав президиума БФП, в состав которого вошла также трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя.

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