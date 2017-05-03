Элла Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете сегодня прошла
отчетно-выборная конференция Белорусской федерации плавания (БФП). Новым председателем избрана заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
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Элла Селицкая, которая ранее занималась плаванием и была мастером спорта СССР, сменила на посту председателя Анатолия Тозика, который возглавлял БФП с 2012 года. Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко отметил личный вклад Анатолия Тозика в развитие плавания в Беларуси и вручил ему почетную грамоту Министерства спорта и туризма.
Заместителями председателя федерации плавания избраны Наталья Шоломицкая и Алла Чернова. По итогам голосования утвержден новый состав президиума БФП, в состав которого вошла также трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя.
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