Элла Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания

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Элла Селицкая, которая ранее занималась плаванием и была мастером спорта СССР, сменила на посту председателя Анатолия Тозика, который возглавлял БФП с 2012 года. Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко отметил личный вклад Анатолия Тозика в развитие плавания в Беларуси и вручил ему почетную грамоту Министерства спорта и туризма.

Заместителями председателя федерации плавания избраны Наталья Шоломицкая и Алла Чернова. По итогам голосования утвержден новый состав президиума БФП, в состав которого вошла также трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя.