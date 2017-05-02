СМИ: Первый вице-президент FINA является фигурантом дела о коррупции в ФИФА
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Первый
вице-президент Международной федерации плавания (FINA) и член комитета олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета (МОК), который занимается распределением средств на развитие олимпийского движения, Хуссейн аль-Мусаллам является одним из фигурантов дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой расследование Министерства юстиции США.
В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в
Издание отмечает, что, по данным Минюста,
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