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2 мая 2017, 12:39 | Водные: Плавание | ТАСС

СМИ: Первый вице-президент FINA является фигурантом дела о коррупции в ФИФА

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Первый вице-президент Международной федерации плавания (FINA) и член комитета олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета (МОК), который занимается распределением средств на развитие олимпийского движения, Хуссейн аль-Мусаллам является одним из фигурантов дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой расследование Министерства юстиции США.

В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в Нью-Йорке признал себя виновным в коррупции. Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров; в 2011 году, согласно данным следствия, он получил 100 тысяч долларов от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола (AFC), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу. Позднее Минюст США обвинил главу Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) и действующего на тот момент члена совета Международной федерации футбола (ФИФА) шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха в причастности к данному делу. Чиновник опроверг все обвинения, однако впоследствии отказался от всех занимаемых им постов в футболе.

Издание отмечает, что, по данным Минюста, аль-Мусаллам также причастен к скандалу, так как является доверенным лицом шейха Ахмада. Официальный комментарий от МОК по данному делу пока что получить не удалось.
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