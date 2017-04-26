Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29553586/
26 апреля 2017, 9:59 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Пловцы из семи стран померяются силами на чемпионате Беларуси в Бресте

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня стартует чемпионат Беларуси по плаванию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.

Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне Брестского дворца водных видов спорта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне Брестского дворца водных видов спорта. В главном национальном старте сезона примут участие около 300 сильнейших пловцов, в том числе Александра Герасименя, Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Виктор Стаселович, Никита Цмыг. Помимо белорусов, на турнир заявились и зарубежные спортсмены: из России, Украины, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Азербайджана.

На водных дорожках мужчины и женщины выявят сильнейшего в плавании вольным и комбинированным стилем, брассом, баттерфляем, на спине на различных дистанциях, а также посоревнуются в командных эстафетах. На утро запланированы предварительные заплывы, вечером состоятся финальные состязания. Завершится чемпионат Беларуси 29 апреля. В дни его проведения вход на трибуны дворца водных видов спорта для болельщиков будет свободным.

Турнир в Бресте является квалификационным для выполнения отборочных нормативов на 17-й чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в июле в венгерском Будапеште. Кроме того, для белорусских пловцов национальный чемпионат — главный отборочный старт на Всемирную летнюю универсиаду в китайский Тайбэй и первенство Европы по плаванию среди юниоров в Нетании (Израиль).

Программа чемпионата Беларуси включает также обучающую составляющую. Во время соревнования известный российский тренер Ирина Вятчанина проведет серию лекций и круглых столов для белорусских коллег.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Чемпионка РФ по плаванию предложила обменять медали на четыре адаптера

Победительница Открытого чемпионата России по плаванию в категории «Мастерс» Ирина Рыбанина на всемирных играх ветеранов по плаванию в Окленде (Новой Зеландии) предложила обменять свои награды на четыре адаптера для зарядных устройств.
Еще 7 новостей  Все новости
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Белоруска Анастасия Иванова выиграла марафон в Варшаве
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед