Пловцы из семи стран померяются силами на чемпионате Беларуси в Бресте

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Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне Брестского дворца водных видов спорта. В главном национальном старте сезона примут участие около 300 сильнейших пловцов, в том числе Александра Герасименя, Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Виктор Стаселович, Никита Цмыг. Помимо белорусов, на турнир заявились и зарубежные спортсмены: из России, Украины, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Азербайджана.

На водных дорожках мужчины и женщины выявят сильнейшего в плавании вольным и комбинированным стилем, брассом, баттерфляем, на спине на различных дистанциях, а также посоревнуются в командных эстафетах. На утро запланированы предварительные заплывы, вечером состоятся финальные состязания. Завершится чемпионат Беларуси 29 апреля. В дни его проведения вход на трибуны дворца водных видов спорта для болельщиков будет свободным.

Турнир в Бресте является квалификационным для выполнения отборочных нормативов на 17-й чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в июле в венгерском Будапеште. Кроме того, для белорусских пловцов национальный чемпионат — главный отборочный старт на Всемирную летнюю универсиаду в китайский Тайбэй и первенство Европы по плаванию среди юниоров в Нетании (Израиль).

Программа чемпионата Беларуси включает также обучающую составляющую. Во время соревнования известный российский тренер Ирина Вятчанина проведет серию лекций и круглых столов для белорусских коллег.