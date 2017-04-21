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21 апреля 2017, 16:07 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Чемпионка РФ по плаванию предложила обменять медали на четыре адаптера

Победительница Открытого чемпионата России по плаванию в категории «Мастерс» Ирина Рыбанина на всемирных играх ветеранов по плаванию в Окленде (Новой Зеландии) предложила обменять свои награды на четыре адаптера для зарядных устройств.

Дело в том, что все средства связи членов сборной разрядились, а адаптеров для подзарядки не нашлось.

«Медали я взяла на сувениры с чемпионата России по плаванию и лёгкой атлетике. Медали я дарю друзьям. Сюда взяла 10. Дома осталась одна с чемпионата России по лёгкой атлетике и одна с Кубка Урала по плаванию. Я не дарю медали, если она одна. Мне нравится делать подарки, а если мои подарки ещё и оценили, то вдвойне приятно. С чемпионата России мне не жалко, легко достаются», — цитирует Рыбанину «Лайф».
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