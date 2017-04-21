Чемпионка РФ по плаванию предложила обменять медали на четыре адаптера

Дело в том, что все средства связи членов сборной разрядились, а адаптеров для подзарядки не нашлось.

«Медали я взяла на сувениры с чемпионата России по плаванию и лёгкой атлетике. Медали я дарю друзьям. Сюда взяла 10. Дома осталась одна с чемпионата России по лёгкой атлетике и одна с Кубка Урала по плаванию. Я не дарю медали, если она одна. Мне нравится делать подарки, а если мои подарки ещё и оценили, то вдвойне приятно. С чемпионата России мне не жалко, легко достаются», — цитирует Рыбанину «Лайф».