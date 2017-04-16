Ефимова: Считаю, что это отличное начало подготовки к ЧМ по плаванию
Трёхкратный призёр олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала своё выступление на чемпионате России, где она одержала победу на дистанции 100 м брассом и стала второй на дистанции 200 м комплексным плаванием.
«Я показала свой лучший результат в комплексе. Время показала хорошее. Тем более, что плыла почти сразу после 100 брассом, где показала тоже отличное время. Поэтому не считаю, что у меня
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