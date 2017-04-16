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16 апреля 2017, 14:06 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Ефимова: Считаю, что это отличное начало подготовки к ЧМ по плаванию

Трёхкратный призёр олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала своё выступление на чемпионате России, где она одержала победу на дистанции 100 м брассом и стала второй на дистанции 200 м комплексным плаванием.

«Я показала свой лучший результат в комплексе. Время показала хорошее. Тем более, что плыла почти сразу после 100 брассом, где показала тоже отличное время. Поэтому не считаю, что у меня что-то не получилось. Да, мне нужно работать ещё над кролем, поскольку всё основное время на тренировках мы уделяем брассу. В брассе у меня три лучших в мире результата. Считаю, что это отличное начало подготовки к чемпионату мира», — приводит слова Ефимовой официальный сайт ВФП.
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