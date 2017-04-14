Мантуров: Чемпионат России выявил проблемные дисциплины в отечественном плавании

Чемпионат страны, завершившийся в пятницу, стал отборочным для отечественных пловцов к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште 18—30 июля . По его итогам в предварительный состав сборной России вошли 28 пловцов.

«Результаты чемпионата России показали серьезный настрой наших спортсменов. Рекорд Европы Евгения Рылова, рекорды России, высокие мировые рейтинги лидеров сборной, все это подтверждает, что нашей сборной вполне реально побороться за высокие призовые места на чемпионате мира в Будапеште, — сказал Мантуров. — Чемпионат также показал, что у нас есть и проблемные дисциплины, будем разбираться, выяснять причины. Плавание — это медалеемкий вид спорта, поэтому в наших задачах сделать все, чтобы поднять уровень конкуренции на этих дистанциях».

Мантуров также отметил выступление двукратного призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро, чемпионки мира Юлии Ефимовой, которая показала на чемпионате России лучшие результаты сезона в мире на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом.

«Она вновь показала свой чемпионский характер, невероятную силу воли. Возглавив на данном этапе мировой рейтинг на всех трех дистанциях брассом, она бросила вызов всем тем, кто пытался усомниться в ее мировом лидерстве. Высокий уровень результатов показал Владимир Морозов. Вселяет надежду и то, что сборная России пополнилась новыми именами молодых спортсменов: хочется верить, что молодость для них — это “старт-плюс” для проявления своего потенциала на чемпионате мира в Будапеште», — отметил Мантуров.