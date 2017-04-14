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По итогам завершившегося турнира можно предположить, что на предстоящем чемпионате мира в плане медалей у нас все будет успешнее, чем на Олимпиаде в Рио. Хотя главные действующие лица, по большому счету, те же.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ

Нет никаких сомнений, что четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова будет бороться в Будапеште за призовые места в трех видах программы: 50, 100 и 200 м брассом. В Москве 25-летняя спортсменка на «полтиннике» разменяла гроссмейстерские 30 секунд, показала лучший результат сезона в мире на 100 м, а 200 м проплыла быстрее своего же результата в Рио. В такой форме Ефимова способна биться за золото во всех своих дисциплинах хоть сейчас. А ведь к июлю она должна прибавить….

Фурор произвело выступление на чемпионате России 20-летнего Евгения Рылова. Не было сомнений, что он победит на коронных 200 м на спине. Была большая вероятность, что и 100 м окажутся за ним. А вот «полтинник» прежде был недосягаемой вершиной для спортсмена. Разогнаться за 50 м ему никак не удавалось. С учетом того, что значительная часть межсезонной подготовки у Рылова выпала из-за болезни и должную работу он проделать не успел, чудес от него на этот раз не ждали.

Но бронзовый призер Олимпийских игр в Рио начал удивлять всех с первого соревновательного дня. На кролевой эстафете 4×100 м он был забойщиком Московской области и на своем этапе обыграл… Данилу Изотова. Показанные Евгением 48,48 — быстрее норматива на 100 м на чемпионат мира. С такими секундами он стал бы вторым на отборе, уступив лишь Владимиру Морозову.

По всем законам логики его должны включать в кролевую эстафету в Будапеште. Не исключает этого и главный тренер Сергей Колмогоров. «Он входит в число кандидатов, но решение по составу на эстафеты я буду принимать уже в Венгрии, исходя исключительно из формы спортсменов на данный момент».

Личный кроль Рылов отложил до следующего года, в котором собирается пробовать не только 100, но и 200 м, а в этом сосредоточился на спине. На 100 м спортсмен показал рабочее время, а вот на 200 — перебил свой же рекорд Европы. Причем, по словам Евгения, получилось у него не все — он рассчитывал пройти вторую половину дистанции быстрее.

Уже через час после триумфа на 200 м Рылов победил на «полтиннике», наконец, разменяв заколдованный для него рубеж в 25 сек. Причем подопечный Андрея Шишина не просто выплыл из 25, а показал 24,52 — это повторение рекорда России и тот результат, с которым смело можно претендовать на медаль чемпионата мира.

РЕКОРД И ПОРАЖЕНИЕ МОРОЗОВА

Тон в кролевом спринте по-прежнему задает Владимир Морозов. На сотне действующий победитель общего зачета Кубка мира привез ближайшему преследователю почти 0,3, а в полуфинале на 50 м установил рекорд России. Его 21,44 — фантастический результат. Чтобы наглядно была понятна вся серьезность этих секунд напомню, что с 21,47 Морозов добился пока главного индивидуального достижения в карьере — серебра на чемпионате мира-2013 в Барселоне.

При этом финал изрядно подпортил настроение Владимиру. Выложившись в начале вечерней программы, повторить тоже самое в ее конце он не сумел. 21,76 — и только второе место. На 0,02 его опередил Евгений Седов. Таким образом, 21-летний спортсмен стал первым за последние пять лет, кому удалось обыграть Морозова в кролевом спринте на внутренней арене.

Тем не менее, рекорд России Морозова говорит о его огромное потенциале. Вот уже в пятый год подряд спортсмен отправится на главный старт сезона в статусе одного из основных претендентов на медаль и очень хочется верить, что юбилейная попытка увенчается успехом.

БЛИЖАЙШИЙ ТЫЛ

В неплохих кондициях призер бразильской Олимпиады Антон Чупков. В своем фирменном стиле, находясь всю дистанции где-то позади, Чупков включился на последнем «полтиннике» — и, выиграв касание у Ильи Хоменко, сумел подтвердить титул лучшего в России специалиста на 200 м брассом. А вот на 100 м в команду Антон не отобрался. В драматичной развязке на финише Чупков остался только четвертым. При этом победителю Всеволоду Занько он проиграл всего 0,2.

Очень быстрые секунды на 200 м на спине показала Дарья Устинова. Ее 2.07,23 пока лучший результат сезона в мире. Пора бы уже и уральской спортсменке воплотить свой огромный потенциал в результат на чемпионате мира. Там 19-летней Устиновой совершенно точно по силам выиграть личную медаль. Для этого ей нужно хотя бы удержать нынешнюю форму — в прошлые годы Даша на главных стартах немного сбавляла обороты.

В продолжение темы «спинистов» нельзя не отметить 17-летнюю Полину Егорову. Юная россиянка на 100 м обыграла и Дарью Устинову и опытнейшую Анастасию Фесикову. Да и результат в полуфинале показала приличный, выплыла из минуты. Пожалуй, она стала единственным серьезным открытием нынешнего турнира. Что касается Фесиковой, то она квалифицировалась на чемпионат мира только на 50 м.