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14 апреля 2017, 21:25 | Водные: Плавание | ТАСС

Колмогоров: Состав сборной России по плаванию на ЧМ является сильнейшим за последние 6−7 лет

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Состав сборной России по плаванию на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта является сильнейшим за последние 6−7 лет. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Сергей Колмогоров.

Состав сборной России определился по итогам отборочного чемпионата страны, который проходил 10—14 апреля в Москве. В предварительный состав команды вошло 28 спортсменов. В их числе лидеры национальной сборной Юлия Ефимова и Владимир Морозов.

«В целом за последние 6−7 лет команда у нас наиболее сильная из тех, кто выступал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, даже с учетом того, что мы повысили отборочные нормативы, — подчеркнул Колмогоров. — Что хотели, то и получили».

«Я спокойно, но, тем не менее, с определенным оптимизмом наблюдаю достаточно существенный прогресс спортсменов основного состава сборной России, юношеская команда также добавляет, — отметил специалист. — Но больше всего меня порадовало то, что у нас наметился очевидный прогресс в квалификации российских тренеров. Все спортсмены за исключением Владимира Морозова подготовлены российскими специалистами, квалификация постоянно повышается. У некоторых людей существуют иллюзии, что в какую-то из тренерских бригад нужно пригласить иностранца, но не думаю, что этот эффект будет очень уж существенным».

По словам Колмогорова, в будущем он не исключает приглашение в сборную иностранного тренера. «Я не исключаю такого варианта (пригласить иностранца) в какую-то бригаду, но хотел бы поблагодарить наших тренеров, которые постепенно учатся хорошо работать», — сказал он.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште 18—30 июля.
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