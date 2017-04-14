Колмогоров: Состав сборной России по плаванию на ЧМ является сильнейшим за последние 6−7 лет
МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Состав сборной России по плаванию на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта является сильнейшим за последние 6−7 лет. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Сергей Колмогоров.
Состав сборной России определился по итогам отборочного чемпионата страны, который проходил
«В целом за последние 6−7 лет команда у нас наиболее сильная из тех, кто выступал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, даже с учетом того, что мы повысили отборочные нормативы, — подчеркнул Колмогоров. — Что хотели, то и получили».
«Я спокойно, но, тем не менее, с определенным оптимизмом наблюдаю достаточно существенный прогресс спортсменов основного состава сборной России, юношеская команда также добавляет, — отметил специалист. — Но больше всего меня порадовало то, что у нас наметился очевидный прогресс в квалификации российских тренеров. Все спортсмены за исключением Владимира Морозова подготовлены российскими специалистами, квалификация постоянно повышается. У некоторых людей существуют иллюзии, что в
По словам Колмогорова, в будущем он не исключает приглашение в сборную иностранного тренера. «Я не исключаю такого варианта (пригласить иностранца) в
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