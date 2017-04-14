Колмогоров: Ефимова доказала, что является лидером сборной России по плаванию

Ефимова показала на чемпионате России лучшие результаты сезона в мире на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. Турнир являлся квалификационным на чемпионат мира — 2017 в Будапеште.

«Я считаю, что Ефимову рано считать фаворитом чемпионата мира, — отметил Колмогоров. — Спорт, как мы убедились по прошлым годам, имеет особые ситуации. Но то, что Юля Ефимова лидер сборной России — это абсолютно точно. А то, что Ефимова продемонстрирует на мировом уровне, покажут сами соревнования, спрогнозировать это достаточно сложно».

Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне.