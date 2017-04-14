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14 апреля 2017, 20:42 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловцы сборной Санкт-Петербурга победили в комбинированной эстафете 4×100 м на ЧР

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Мужская сборная Санкт-Петербурга победила в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате России по плаванию в Москве.

Андрей Шабасов, Даниил Пахомов, Кирилл Пригода и Александр Попков проплыли дистанцию за 3 минуты 34,13 секунды.

Второе место заняли пловцы из команды Москвы Климент Колесников, Антон Чупков, Евгений Коптелов и Владислав Гринев (3.35,74). Замкнули тройку призеров представители сборной Республики Татарстан Григорий Тарасевич, Тимур Галимзянов, Егор Куимов и Никита Королев (3.36,86).
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