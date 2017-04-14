Пловцы сборной Санкт-Петербурга победили в комбинированной эстафете 4×100 м на ЧР
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Мужская сборная Санкт-Петербурга победила в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате России по плаванию в Москве.
Андрей Шабасов, Даниил Пахомов, Кирилл Пригода и Александр Попков проплыли дистанцию за 3 минуты 34,13 секунды.
Второе место заняли пловцы из команды Москвы Климент Колесников, Антон Чупков, Евгений Коптелов и Владислав Гринев (3.35,74). Замкнули тройку призеров представители сборной Республики Татарстан Григорий Тарасевич, Тимур Галимзянов, Егор Куимов и Никита Королев (3.36,86).
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