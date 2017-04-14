Пловчихи Свердловской области выиграли эстафету 4×200 м вольным стилем на ЧР
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Сборная Свердловской области выиграла эстафету 4×200 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который завершился в Москве.
Команда Свердловской области в составе Дарьи Устиновой, Валерии Саламатиной, Анастасии Кирпичниковой и Полины Лапшиной показала время 8 минут 0,83 секунды.
Второе место заняли представительницы Самарской области Ирина Кривоногова, Олеся Чернятина, Софья Чичайкина и Анастасия Гуженкова (8.06,52), а призовую тройку замкнула команда
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