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14 апреля 2017, 20:42 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловчихи Свердловской области выиграли эстафету 4×200 м вольным стилем на ЧР

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Сборная Свердловской области выиграла эстафету 4×200 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который завершился в Москве.

Команда Свердловской области в составе Дарьи Устиновой, Валерии Саламатиной, Анастасии Кирпичниковой и Полины Лапшиной показала время 8 минут 0,83 секунды.

Второе место заняли представительницы Самарской области Ирина Кривоногова, Олеся Чернятина, Софья Чичайкина и Анастасия Гуженкова (8.06,52), а призовую тройку замкнула команда Санкт-Петербурга, за которую выступали Дарья Устинова, Полина Ретюнская, Полина Невмовенко и Юлия Сноз (8.06,83).
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