Ефимова: Чемпионат России по плаванию стал отличным началом подготовки к ЧМ

На чемпионате России в Москве Ефимова показала лучшие результаты сезона в мире на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. Турнир являлся отборочным на ЧМ-2017.

«На брассовых дистанциях у меня три результата лучшие в мире, считаю, что это отличное начало подготовки к чемпионату мира, — сказала спортсменка. — Тяжелые тренировки, хорошая команда, хороший тренер и позитивный настрой — залог успеха. Что касается конкуренции на чемпионате России, то пока она слабоватенькая. На дистанции 200 м брассом если только есть немного, а на 50 и 100 м девчонки пока далековато, думаю, что в ближайшем будущем уже подтянутся».

Чемпионат мира пройдет с 18 по 30 июля в Будапеште.