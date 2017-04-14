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14 апреля 2017, 20:47 | Водные: Плавание | ТАСС

Семнадцать пловцов квалифицировались в сборную России на чемпионат мира

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Семнадцать пловцов отобрались в национальную команду по итогам чемпионата России на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште.

Окончательный состав сборной России будет утверждаться позднее на заседании президиума Всероссийской федерации плавания. Увеличить
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Чемпионат России проходил 10—14 апреля в Москве. Турнир являлся квалификационным на чемпионат мира. Окончательный состав сборной России будет утверждаться позднее на заседании президиума Всероссийской федерации плавания.

Места в сборной себе обеспечили Вероника Попова (200 и 400 м вольным стилем), Дарья К. Устинова (200 м на спине), Анастасия Фесикова (50 м на спине), Юлия Ефимова (50, 100 и 200 м брассом), Светлана Чимрова (100 м, баттерфляем),

У мужчин в сборную России отобрались Евгений Седов (50 м вольным стилем), Владимир Морозов (50 м и 100 м вольным стилем), Данила Изотов (100 м вольным стилем), Александр Красных (400 м вольным стилем), Климент Колесников (200 м на спине), Евгений Рылов (50, 100, 200 м на спине), Григорий Тарасевич (50 и 100 м на спине), Всеволод Занько (50 м брассом), Кирилл Пригода (100 м брассом), Антон Чупков, Илья Хоменко (оба — 200 м брассом), Олег Костин (50 м баттерфляем).

Состав эстафетных команд будет рассматриваться тренерским штабом на основании кандидатур спортсменов, которые заняли места с первого по четвертое на дистанциях 100 и 200 вольным стилем.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 30 июля 2017 года.
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Ефимова: Чемпионат России по плаванию стал отличным началом подготовки к ЧМ

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова считает, что ее результаты на отборочном чемпионате страны стали отличным началом для подготовки к чемпионату мира — 2017 в Будапеште. Об этом спортсменка заявила журналистам.
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